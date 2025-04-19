Murat Emir: 'Çiftçilerle El Ele, Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz'

(YOZGAT) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "O çiftçinin sesini duymayanlara inat biz çiftçilerimizle el ele vermek üzere ve millet iradesine sahip çıkmak üzere bugün Yozgat'tayız. Artık cumuriyete, iradesine sahip çıkan, adalet isteyen, tarlasına gidebilmek isteyen, kaderine terk edilmekten artık yorulmuş olan çiftçisiyle, Yozgatlısıyla, vatandaşlarımızla biz bugün buradan tüm Türkiye'ye bir umut saçacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Yozgat girişinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i beklerken ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Emir, şunları söyledi:

"Son derece etkileyici bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Neredeyse kilometreleri geçen bir traktör kuyruğu var. Çünkü çiftçi perişan, kaderine terk edilmiş, tarlasına küsmüş. Çiftçi traktörüne çıkamıyor, feryat ediyor ama sesini duymuyorlar. O çiftçinin sesini duymayanlara inat biz çiftçilerimizle el ele vermek üzere ve millet iradesine sahip çıkmak üzere bugün Yozgat'tayız. Kapalı bir hava var, zaman zaman yağmur yağıyor ama olsun burada on binlerle güya 'sağın kalesi' dedikleri miliyetçi muhafazakarlığıyla bilinen ama artık cumuriyete, iradesine sahip çıkan, adalet isteyen, tarlasına gidebilmek isteyen, kaderine terk edilmekten artık yorulmuş olan çiftçisiyle, Yozgatlısıyla, vatandaşlarımızla biz bugün buradan tüm Türkiye'ye bir umut saçacağız. ve diyeceğiz ki bu ülkenin artık adalete ihtiyacı var. Biz halk iradesine sahip çıkıyoruz. Diyoruz ki; seçimle gelen seçimle gidecek bir an evvel Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına özgürlük talep ediyoruz. Bu topraklara adalet ve demokrasi gelene kadar halk iradesine saygı duyulana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz."