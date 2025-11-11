Murat Emir: 'CHP'yi Siyaset Sahnesinden Silmek İsteyenler Korkaklıkla İtiraf Ediyor'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hiçbir cuntacı Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi siyaset sahnesinden silmeyi başaramadı. Sandıktan çıkamayanların ve Cumhuriyete savaş açanların, bugün savcı kürsüsüne saklanarak CHP'ye kapatma davası açtırmaya heveslenmesi korkaklığın ve darbeciliğin itirafıdır. Atatürk'ün kurduğu CHP'ye dokunmak boyunuzu da haddinizi de aşar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir cuntacı Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi siyaset sahnesinden silmeyi başaramadı. Sandıktan çıkamayanların ve Cumhuriyete savaş açanların, bugün savcı kürsüsüne saklanarak CHP'ye kapatma davası açtırmaya heveslenmesi korkaklığın ve darbeciliğin itirafıdır. Atatürk'ün kurduğu CHP'ye dokunmak boyunuzu da haddinizi de aşar. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşının oyunu, umudunu, örgütlü mücadelesini susturmayı sizin ağababalarınız başaramadı, siz hiç başaramayacaksınız. Ateşle oynamayın."