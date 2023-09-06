Murat Emir: "15 Temmuz Sonrası Şehit ve Gaziler İçin Toplanan Paraların Tamamına Çökmek İçin Anket Yapıyorlar.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paralarıyla ilgili “Paranın tamamına çökmek için ve aylık maaş da ödememek için anket yapıyorlar: Acaba parça parça maaş mı verelim yoksa toptan para mı verelim diye. Toptan bir miktar para verecekler, herkesi susturacaklar ve paranın tamamının üstüne yatmış olacaklar. Biz bunu kabul etmiyoruz. O paralar şehit yakınları ve gaziler için toplandı. Hak sahiplerine hemen ödenmesi gerekirdi. Ama üstüne çöktüler” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış paralarıyla ilgili "Paranın tamamına çökmek için ve aylık maaş da ödememek için anket yapıyorlar: Acaba parça parça maaş mı verelim yoksa toptan para mı verelim diye. Toptan bir miktar para verecekler, herkesi susturacaklar ve paranın tamamının üstüne yatmış olacaklar. Biz bunu kabul etmiyoruz. O paralar şehit yakınları ve gaziler için toplandı. Hak sahiplerine hemen ödenmesi gerekirdi. Ama üstüne çöktüler" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için halktan toplanan yardım paralarıyla ilgili açıklama yaptı. Emir, şunları söyledi:

"PARANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜLER"

"15 Temmuz'dan sonra vatandaşlardan bağış topladılar. O günkü parayla 310 milyon lira para toplandı şehit yakınlarına ve gazilere verilmek üzere. Ama bu paranın üzerine çöktüler. Biz ısrarla takip ettik. Vakıf kuracağız dediler, kurmadıklarını ortaya çıkardık. Vakıf kurduk dediler, başka bir adreste kurduklarını ortaya çıkardık. Parayı Hazine'ye koyduklarını ortaya çıkardık. Ama kaçamadılar ve hak sahiplerine aylık bağladılar. Şu anda aylık ödenen paranın miktarı 4 bin lira, kişi başına 4 bin lira ödüyorlar. ve toplam paranın 200 milyon liraya düştüğü söyleniyor. Aslında hakkıyla değerlendirmiş olsalardı tam 8 yılda bu 310 milyon lira 2,5 milyar olacaktı. Yani 7 kat değerlenmiş olacaktı.

"PARAYI VERMEMEK İÇİN ANKET YAPIYORLAR"

Şimdi de paranın tamamına çökmek için ve aylık maaş da ödememek için anket yapıyorlar: Acaba parça parça maaş mı verelim yoksa toptan para mı verelim diye. Toptan bir miktar para verecekler, herkesi susturacaklar ve paranın tamamının üstüne yatmış olacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. O paralar şehit yakınları ve gaziler için toplandı. Hak sahiplerine hemen ödenmesi gerekirdi. Ama üstüne çöktüler. Yandaş müteahhitlere para vermeyi tercih ettiler. İnsanları mağdur ettiler ve hala o paranın üstüne yatmaya devam ediyorlar. Biz bunun takipçisi olacağız ve bu paranın mutlaka hak sahiplerine verilmesini sağlayacağız."