CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan parayla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendisine verdiği yanıt ile şehit yakınları ve gazilere gönderdiği yazıdaki miktar arasında 85 milyon 343 bin liralık fark olduğunu belirterek, “17 günde bu 85 milyon 343 bin liraya ne oldu? Bu paraya ne yaptınız, bu parayı kimin cebine koydunuz, bu parayı hangi yandaş müteahhidi desteklemek için harcadınız, bu para kimin boğazında” diye sordu.

Murat Emir, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri İçin Toplanan Paranın Akıbetini Sordu: 'Arada 85,3 Milyon Liralık Fark Var. 17 Günde Bu Paraya Ne...

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan parayla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendisine verdiği yanıt ile şehit yakınları ve gazilere gönderdiği yazıdaki miktar arasında 85 milyon 343 bin liralık fark olduğunu belirterek, "17 günde bu 85 milyon 343 bin liraya ne oldu? Bu paraya ne yaptınız, bu parayı kimin cebine koydunuz, bu parayı hangi yandaş müteahhidi desteklemek için harcadınız, bu para kimin boğazında" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler için toplanan paranın akıbetiyle ilgili bugün TBMM'de basın açıklaması yaptı. Emir, şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gazileri için büyük bir dayanışma duygusuyla tüm ülkede büyük bir yardımlaşma seferberliği başlatılmıştı. Vatandaşımız elinde avucunda ne kadar varsa yatırmıştı. Biz bu paranın ne kadar olduğunu sorduğumuzda zar zor cevap verdiler ama anladık ki 2016 yılında 310 milyon lira toplanmış. Bu paranın akıbetini takip ettik. Yıllarca cevap vermediler. Sonra vakıf kurduk dediler. Vakfın adresine gittik, orada öyle bir vakıf olmadığını ortaya koyduk. Sonrasında istemeye istemeye bir vakıf kurdular. Ama yine paranın ne olduğunu söylemiyorlardı.

Nihayet bütçe konuşmasına bakana sorduğumuzda 4 yıl sonra dedi ki 'Biz bu parayı Hazine hesabına koymuştuk ama şimdi artık vakfın hesabına geçiriyoruz. Yani yıllarca bu 310 milyon lirayı Hazine'de kullandılar. Vatandaşın şehit yakınlarına verin dediği, 15 Temmuz gazisine verin dediği paraları bunlar kullandılar.

Bizim takibimiz sonucunda aldılar ve hesaba geçirdiler. Yıllarca cüzi maaşlar ödediler. 1 milyon gibi bir maaşla başladılar, sonra takip ettik. Paranın faizinin yarısını bile ödemediler. Ama bunlar bir şey yapıyormuş gibi gösterdiler. En sonunda şehit yakınları ve gazilere bir mektup yolladılar. Çünkü paraların suyunu çektiği anlaşılıyordu. Bu mektupta da soruyorlar, 17 Ekim 2023'te diyorlar ki 'Hesabınızda 111 milyon lira var. Toplamda. Siz bu parayı peşin mi istersiniz, yoksa yaptığımız gibi aylık taksitler halinde mi ödeyelim' diye soruyorlar. Aslında sorun ne, bu paralar normalde olması gerekenin 10'da birine düşmüş durumda.

"ARADA 85 MİLYON 343 BİN LİRALIK FARK VAR"

Peki biz napıyoruz, bu parayı sürekli olarak takip ediyoruz. Biz ekim ayında sormuşuz. Bize gelen resmi cevaptır bu. Bakanlık diyor ki '1 Ekim 2023 itibarıyla toplam 196,4 milyon lira bulunmaktadır hesapta'. 17 gün sonra şehit yakınları ve gazilere gönderdiği mektupta da hesapta 111 milyon lira var diyor. Arada da yazmayı ihmal etmemişler: Biz bu paraları hiç kullanmıyoruz, temsil masraflarını başka yerlerden karşılıyoruz. Arada 85 milyon 343 bin liralık bir fark var. 17 günde bu 85 milyon 343 bin liraya ne oldu, bu paraya ne yaptınız, bu parayı kimin cebine koydunuz, bu parayı hangi yandaş müteahhidi desteklemek için harcadınız, bu para kimin boğazında. Kendi açıklamalarınız kendi resmi yazılarınızla kendi kendinizi ele verdiniz.

Şehit yakınları ve gazileri için toplanan paraların dolar karşılığı 10 kat azaldı. Kuşa döndü, o kuşa dönen paradan bile 85 milyon lirayı birilerinin cebine koydunuz. Sarayın, bakanın bir an evvel bu açık ve net soruya cevap vermesini bekliyoruz. Bu sorudan kaçamazsınız, kafanızı kuma gömemezsiniz, yetimin şehit yakınının, parası boğazınızda kalacak. Biz de her birini takip edeceğiz."

Emir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın soru önergesine verdiği yanıtı da aktardı. Bakan Göktaş, Emir'in önergesine şöyle yanıt verdi:

"15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi sonucunda sosyal devlet anlayışı çerçevesinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin maddi manevi ihtiyaçları karşılanmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi ile İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınlarına aylık maddi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı bünyesinde toplanan ve hesaplara aktarılan miktarlar, şartlı bağış olması nedeniyle sadece hak sahiplerine aylık olarak verilmektedir. Kamu katılım bankalarında nemalanan bu meblağların getirisi dahi hak sahipleri haricinde hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Vakıf tarafından 2023 yılı Ekim ayı için, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 11,9 Milyon TL, Beşiktaş terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine ise 396 bin TL; toplamda 3 bin 82 kişiye 12,3 Milyon TL ödeme yapılmıştır.

Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 379,7 Milyon TL destek sağlamış olup Vakfın banka hesaplarında 01.10.2023 tarihi itibarıyla toplam 196,4 Milyon TL bulunmaktadır. Vakfın bütçesi, bilançosu ve diğer mali tabloları mevzuatta belirtilen süre içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletilmektedir. Ayrıca, aynı zamanda Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı olan Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş tarafından her ay düzenli bir şekilde yazılı ve görsel basında destek ödemeleri hakkında bilgi verilmektedir."

"DEĞİŞİMDEN YANAYIM"

Emir, CHP kurultayına ilişkin soruya da "Ben değişimden yanayım. Tabi bu değişimin sadece genel başkanımızın değişimiyle olamayacağını, genel başkanımızın değişimini de kapsayan ama onu da aşan özellikle parti içi demokrasiyi, demokratik tüzüğü, sosyal demokrasinin ilkelerini ve Atatürk devrimlerini daha çok sahiplenen bir siyasal çizgiye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim" dedi.