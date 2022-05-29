Murat Bakan, Seferihisar'daki Jes'in Zehirli Sularının Dere Yatağına Salındığı İddiasını Meclis Gündemine Taşıdı - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Kavakdere ve Orhanlı köyleri arasında yer alan, RSC Elektrik Üretim Şirketi'ne ait jeotermal enerji santralinin (JES) zehirli deşarj suyunu yer altına geri basmak yerine dere yatağına saldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Çevre Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Murat Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Seferihisar'ın Kavakdere ve Orhanlı köyleri arasında yer alan JES'in zehirli deşarj suyunu yeraltına geri basmak yerine dere yatağına saldığı iddialarını gündeme getirdi. Murat Bakan, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölge halkı, durumu ilgili kurumlara ve jandarmaya bildirseler de sonuç alamamaktadırlar. Bu durumu jandarmaya bildirdiklerinde, 'Bu bizim görevimiz değil, bununla ilgili bir tutanak tutma yetkimiz yok' cevabını aldıkları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerinde ise 'Hafta sonu mesaimiz yok, hafta içi saldıklarında bizi çağırın' yanıtı verildiği ifade edilmektedir. Ancak şirketin dere yatağına zehirli su salmasını mesai saatleri dışında yapıldığı ileri sürülmektedir."

Murat Bakan, Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

"İzmir'in Seferihisar ilçesinin Kavakdere ve Orhanlı köylerinin arasında yer alan, RSC Elektrik Üretim Şirketi'ne ait jeotermal enerji santralinin yer altından çıkan zehirli deşarj suyunu, yer altına geri basmak yerine, son bir yıldır bazen ayda bir, bazen üç haftada bir bu suları maliyeti azaltmak için santralin yanından geçen dere yatağına salındığı ve geçen haftalarda dere yatağından gökyüzüne beyaz buhar yükseldiği iddiasına yönelik bir denetim/inceleme yapılmış mıdır?

Konuyla ilgili bir denetim/inceleme yapıldıysa elde edilen sonuç ne olmuştur? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

Söz konusu şirketin dere yatağına zehirli su salmasını mesai saatleri dışında yaptığı ileri sürülmektedir. Bölge halkının durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirdiğinde "Hafta sonu mesaimiz yok, hafta içi saldıklarında bizi çağırın" yanıtı verildiği ifade edilmektedirler. Konuyla ilgili açıklamanız nedir?"

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Bölge sakinleri, derinden çıkan ve içerisinde birçok kimyasal madde bulunduran suların yer altına gönderilmesi gerekirken şirket tarafından maliyetleri azaltmak amacıyla son bir yıldır zaman zaman dere yatağına verildiğini ileri sürmüştü. Orhanlı Köyü Derneği'nin paylaştığı görüntülerde ise dere yatağından yükselen buhar net bir şekilde görülmüştü.

ANKA / Güncel