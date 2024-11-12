Murat A. Motorlu Testereyle Odun Keserken Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle odun kesen Murat A., dikkatsizlik sonucu sol ayağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Murat A. (43), motorlu testereyle odun keserken sol ayağından yaralandı.
Olay, kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, bir anlık dikkatsizlik sonucu sol ayağından yaralandı. Yakınlarının özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Murat A., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.