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Muradiyeli Anneler, Çocuklarıyla Kütüphanede Bir Araya Geliyor

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Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kütüphanede Aile Günü' etkinliğiyle anneler çocuklarıyla kütüphanede buluşarak kitap okuma alışkanlığını teşvik ediyor ve etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Muradiyeli anneler çocuklarıyla kütüphanede buluşuyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde "Değerler ve Üreten Aileler Kütüphanede Buluşuyor" sloganıyla hayata geçirilen "Kütüphanede Aile Günü" etkinliğinde anneler çocuklarıyla kütüphanede buluştu.

Hafta içi ebeveynleri tarafından Bebek ve Çocuk Kütüphanesine getirilen çocuklar, kendileri için tasarlanan eğitim yuvasında hem oyun oynuyor hem de kitaplarla iç içe vakit geçiriyor. Çocuklar oyun alanında eğlenirken, aileler de bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde ebeveynlerle bir araya gelen Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, "Değerler ve Üreten Aileler Kütüphanede Buluşuyor" sloganıyla başlattıkları "Kütüphanede Aile Günü" etkinliğinde annelerin çocuklarıyla beraber vakit geçirdiğini söyledi. Aydoğan, "Kütüphanede yaptıkları etkinliklerde çocuklarımız aynı zamanda oyun oynuyor ve kitap okuyor. Ailelerimiz de buraya gelerek kitap okuyor, el işi yapıyor ve çeşitli ikramlıklarla çocuklarıyla birlikte Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde güzel vakit geçiriyorlar. Bu sayede de çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması, aileleriyle beraber etkinlik yapması önemli. Bu yıl 'Aile Yılı', bunun da en güzel kütüphanede geçirileceğini düşünüyoruz ve bu kapsamda Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Muradiye'deki tüm ailelerimizi 'Aile Yılı'nda kütüphanelerimize bekliyoruz. Burada aileleriyle beraber güzel etkinlikler yaparak güzel vakit geçirecek. Bu kapsamda tüm ailelerimizi kütüphanemize bekliyoruz" dedi.

Etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren ebeveynlerden Zeynep Küç ise "Ben bir anneyim. Kütüphaneye gelip el işi yapıyoruz. Bu arada çocuklarımız kitaplarla haşır neşir oluyorlar. Hem bizim için yararlı oluyor, boş zamanımızı birlikte değerlendirmiş oluyoruz hem de çocuklarımız için güzel bir fırsat. Bunun için kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Güncel
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