Muradiye Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Van'da ilkbaharda doğası canlanan ve daha coşkulu akmaya başlayan Muradiye Şelalesi'nde, hafta sonu ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Van'da ilkbaharda doğası canlanan ve daha coşkulu akmaya başlayan Muradiye Şelalesi'nde, hafta sonu ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan suyu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirdi, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Arkadaşlarıyla piknik yapmaya gelen öğretmen Ahmet Sepetçi, şelalenin yılın her döneminde farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Yağışlarla şelalenin daha coşkulu aktığını belirten Sepetçi, "Biz de bu görsel şöleni arkadaşlarla izlemeye geldik. Aynı zamanda burada güzel zaman geçirip piknik yapabileceğimiz alanlar var. Van'a gelenleri Muradiye Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum." dedi.