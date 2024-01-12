Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bin kişiye günlük sıcak yemek hizmeti

Muradiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor.

Kaymakamlık SYDV'de sosyal yardım inceleme görevlisi Aydın Çetintürk, aşevinin yaklaşık bine vatandaşa her gün sıcak yemek hizmetinde bulunduğunu söyledi.

Usta aşçıların ellerinde hijyen kurallarına uyularak hazırlanan sıcak yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırdıklarını bildiren Çetintürk, "Günde bir öğün, üç çeşit yemek hizmeti sunulmaktadır. Mevsimine göre meyve de verilmektedir." dedi.

Vatandaşlardan Yıldız Sakin ise on yıldır engeli nedeniyle yemek yapmakta güçlük çektiğini anlattı.

Verilen hizmetin kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Sakin, "Allah razı olsun. Her gün üç çeşit yemek geliyor. Yemeklerden de çok memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Şevket Demir de kendisinin 74, eşinin de 70 yaşında olduğunu, artık yemek yapamadıkları belirterek, yemek hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.