Muradiye Kaymakamı Türkmenoğlu İçin Veda Yemeği Düzenlendi
Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için düzenlenen veda yemeğinde, kendisine plaket takdim edildi.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.
Badem Adası Konukevinde gerçekleştirilen programda, ilçedeki hizmetleri dolayısıyla Türkmenoğlu'na plaket takdim edildi.
Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın SYDV Müdürü Dursun Kara ve kurum temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel