Haberler

Muradiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Skunk Ele Geçirildi

Muradiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 502 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 502 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 502 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.M hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.