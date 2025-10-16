Muradiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 502 Gram Skunk Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 502 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ünseli Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 502 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.M hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel