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Muradiye'de Kaçak Avlanan 1 Ton İinci Kefali Suya Bırakıldı

Muradiye'de Kaçak Avlanan 1 Ton İinci Kefali Suya Bırakıldı
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Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali kaçak avlanırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak suya geri bırakıldı. Ekipler, bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve 1 ton inci kefali ele geçirdi.

Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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