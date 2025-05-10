Muradiye'de Kaçak Avlanan 1 Ton İinci Kefali Suya Bırakıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali kaçak avlanırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak suya geri bırakıldı. Ekipler, bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 1 ton inci kefali suya geri bırakıldı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, güvenlik güçleri, Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, gece Yakıncak Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmada suya yerleştirilmiş 100 metrelik ağ ve 1 ton inci kefali ele geçirdi.
Canlı oldukları tespit edilen balıkları suya geri bırakan ekipler, bölgede denetimlerine devam ediyor.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel