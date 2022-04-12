Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kurum ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kurum ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 telefon, 4 tablet ve şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.