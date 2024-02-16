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Muradiye'de cinayetten hükümlü bir kişi yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

Van'ın Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Muradiye Van Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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