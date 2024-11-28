Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Muradiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı

Muradiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 6 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücü D.Ç. tutuklandı. Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü D.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
img

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
img

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) AZ Alkmaar GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, GÜNCEL SIRALAMA! Slavia Prag Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT 1 canlı maç izle! SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv golleri kim attı, canlı maç anlatımı! AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yeni infaz düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak? UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.