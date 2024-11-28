Muradiye'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 6 düzensiz göçmen yakalandı ve sürücü D.Ç. tutuklandı. Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Van'ın Muradiye ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yapan ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan sürücü D.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.