Muradiye'de "40 Hadis" yarışması

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "40 hadis" yarışmasında dereceye giren 27 öğrenciye ödül verildi.

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin ilahiler seslendirdiği programda dereceye giren farklı sınıflardaki 27 öğrenciye ödülleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Programa katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ramazan ayına yaklaştıkları bu süreçte düzenlenen yarışmanın anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Arvas, "Öğrencilerimiz, Peygamber efendimizin hadislerini ezberleme imkanı buldular. Bu etkinliğe emek verenleri kutluyorum. Öğrencilerimizin dinlerini en iyi şekilde öğrenmeleri çok önemli. Bizim inancımızda Kur'an ve sünnet çok önemli yer tutuyor. Böylelikle çocuklarımız bunun farkına varmış olacaklardır." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise ilçe genelinde 7 bin öğrencinin katılımıyla "40 Hadis" yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Yarışmada 27 öğrencinin derece elde ettiğini belirten Zorlu, "Bizim için yarışmaya katılan her öğrenci birinci olmuştur. Her birisi bizlerin gönlünün birincisidir, bu yarışmanın kazananıdır. Çünkü bu yarışmanın kaybedeni olmaz." dedi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.