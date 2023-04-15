Munzur Vadisi'nde yeşeren otlarla beslenen bozayı böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yeşeren otlarla beslenen bozayı görüntülendi.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda karnını yeşeren otlarla doyurmaya çalışan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube çalışanı Engin Benli tarafından kamerayla kayıt altına alındı. Kış uykusundan uyandığı için son derece zayıf olduğu görülen bozayı, bir süre otlarla karnını doyurduktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.