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Munzur Vadisi'nde bitkin bulunan ebabil tedavi altına alındı

Munzur Vadisi'nde bitkin bulunan ebabil tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Tunceli'de bitkin bulunan ebabil tedavi altına alındı.

Tunceli'de bitkin bulunan ebabil tedavi altına alındı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin kuşu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine milli parka giden görevliler, kuşu teslim alarak şubeye getirdi.

Veteriner hekim tarafından bakıma alınan ebabil, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Munzur Vadisi Tunceli Güncel Haberler

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