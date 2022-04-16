Munzur Çayı yükselince yaban domuzu ve 7 yavrusu oluşan adacıkta mahsur kaldı

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de bir hafta önce doğum yapan yaban domuzu ile 7 yavru Su, karların erimesi sonucu debisi yükselen Munzur Çayı'nda oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kurtarma işlemi yapılamazken, domuzları görüp yetkililere haber veren Haydar Çetinkaya, suyun daha da yükselmesiyle adayı su basabileceğini belirterek, "Munzur'un debisi daha da artacak ve ada su altında kalacak. Yavrular boğulabilirler. Anne iyi bir yüzücü o kendini kurtarabilir. Yetkilerin bu konuda bir çare üretmelerini bekliyoruz" dedi.

Tunceli'de 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin alan bakımından en büyük ikinci yaban hayatı ve endemik türleri bakımından en zengin milli parkı olan Munzur Vadisi'nde farklı türlerden çok sayıda hayvan yaşıyor. Park, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

DKMP ekipleri ise domuzların bitki köklerini yediklerini ve beslenmelerinden yana bir risk olmadığını belirtti. Yetkililer yaban domuzlarının günde 2 kere takibini yaptıklarını ifade ederek, suyun daha fazla yükselmesi durumunda, tüm riskleri göz önüne alarak, kurtarma işlemini yapacaklarını kaydetti.