Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştüğü Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştüğü Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulunduğu araçla Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral'ın (21) aranmasında 22'nci güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sivil toplum kuruluşları, belediye, itfaiye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi katılıyor.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, botlar yardımıyla kıyı kesimleri ve su yüzeyini kontrol ediyor.

Emniyet ve jandarma bünyesinde görevli dalgıçlar da baraj gölünün Mameki Köprüsü, Halikarnas ve Kanoğlu civarında dalış yapıyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.