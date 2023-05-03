Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 13. güne gelindi.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sivil toplum kuruluşları, itfaiye, belediye ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bot yardımıyla su yüzeyinde ve kıyı kesimlerde sondalama tekniğiyle arama yapıyor.

Bazı gönüllü vatandaşlar da gruplar halinde Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanında ağaç köklerinin yanı sıra kaya oyuklarını kontrol ediyor.

Çevre illerden kente gelen jandarma ve emniyet bünyesinde görevli dalgıçlar da baraj gölünde row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altında tarama gerçekleştiriyor.

Bölgedeki çalışmalara zaman zaman İl Jandarma Komutanlığına ait sikorsky tipi bir helikopter ve insansız hava aracı (İHA) da destek veriyor.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.