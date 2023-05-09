Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine bulundu.