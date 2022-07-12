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Munzur Çayı'nda akıntıyla sürüklenirken itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Munzur Çayı'nda akıntıyla sürüklenirken itfaiye kurtardı

TUNCELİ'ye Ardahan'dan Kurban Bayramı tatili için gelen bir kişi, serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TUNCELİ'ye Ardahan'dan Kurban Bayramı tatili için gelen bir kişi, serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Siliç köprüsü mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Ardahan'dan, Kurban Bayramı tatilini geçirmek ve piknik yapmak için Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı'na geldi. Bir süre sonra serinlemek için Türkiye'de debisi yüksek olan akarsuların başında gelen Munzur Çayı'na giren kişi, akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen kişi, nehir ortasındaki kayalığa tutunarak yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla suda çırpınan kişi için itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri can yeleği yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi sudan çıkardı.Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede, akıntıdan dolayı ayağını taşlara çarpan kişi tedavi edilmek üzere Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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