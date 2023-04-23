Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün

TUNCELİ'de, DSİ verilerine göre son 40 yılın en yüksek debisine ulaşan Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genci arama çalışmaları, 3'üncü günde devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek Diyarbakır'dan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli- Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkiinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1000 kişilik ekipler arama çalışması başlatıldı. Skorsky tipi helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, jandarma ve emniyete ait 15 dron duran kullanıldı. Şu ana kadar bir mont, araca ait de tampon ve jant bulunan çalışmalarda kayıp gençlere ulaşılamadı.

Otomobilin suya düştüğü bölgeden Uzun Çayır Baraj gölüne kadar toplamda 60 kilometrelik alanın 15 bölgeye ayrıldığını ifade eden Munzur Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Bidav, su debisinden dolayı arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirterek, "Bu mevsimde arama ve kurtarma faaliyeti yürütmek çok zor. Verilere göre Munzur'un debisi saniyede 193 metreküp. Bu veriye en son 1983 yılında ulaşılmıştı, yani son 40 yılın en yüksek verisi. Bundan dolayı su altında aramalar yapılamıyor. Alan 15 bölgeye ayrıldı, 45 kilometre Munzur Çayı, 15 kilometrede Uzun Çayır Baraj Gölü'nde aramalar yapılıyor. Botlarla su üzerinde keşifler yapılıyor" diye konuştu.