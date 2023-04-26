Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 genç, 6 gündür aranıyor

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için, 6'ncı günde de 1073 kişilik ekiple arama sürüyor.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için, 6'ncı günde de 1073 kişilik ekiple arama sürüyor. Yağışların durması, su debisi ve bulanıklığın düşmesiyle, dalgıç ve cihazlarla su altı aramasına başlandı, çalışmalar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.