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Munzur Çayı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü ve Yanındaki Kişi Kurtarıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de kontrolünden çıkan kamyonet, Munzur Çayı'na uçtu. Kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi debisi düşük suda mahsur kaldı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan 2 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan kamyondaki 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Munzur Çayı'na uçtu. Çaya uçan kamyon sürücüsü ile yanındaki kişi, debisi düşük suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, hastaneye sevk edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Güncel Haberler

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