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Munzur Çayı'na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı

Munzur Çayı'na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı

Güncel Haberler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşen kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri sevk edildi.

Kamyondaki 2 kişi, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ise vinç yardımıyla çaydan çıkarılarak kıyıya çekildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Munzur Çayı Jandarma Tunceli AFAD Güncel Haberler

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