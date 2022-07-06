Münih'te, Türkiye'deki Alman Bilim İnsanları çalıştayı düzenlendi

Almanya'nın Münih kentinde, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Almanya Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü (IKG) iş birliğiyle " Türkiye'deki Alman Bilim İnsanları" çalıştayı gerçekleştirildi.

IKG'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde 1930'lu yıllarda Almanya'daki Nazi döneminde üniversitedeki görevlerine son verildikten sonra Türkiye'ye davet edilip burada görev yapan Alman bilim insanlarının yakınlarından Prof. Dr. Rudolf Belling'in kızı Elizabeth Weber-Belling, Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch'in oğlu Enver Tandoğan Hirsch ve Clemens Holzmeister'in torunu Roman Mohapp-Holzmeister, baba ve dedelerinin Türkiye günlerini ve sevgilerini anlattı.

Türkiye'nin kendilerine ev olduğunu ve kendilerini Türk kabul ettiklerini dile getiren konuşmacılar, Türkiye ve Türk halkına, zor zamanlarda ailelerine kucak açmalarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, "Türk-Alman İlmi Münasebetlerinin Günümüzdeki Durumu", İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Profesörü Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar, "Alman Bilim İnsanlarının Eski Çağ Bilimleri Alanında Türk Üniversitelerindeki Faaliyetleri", Samsun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çolak, "Türk-Alman Dostluk İlişkileri", Köln Eğitim Ataşesi Dr. Muhterem Dilbirliği, "Alman Bilim Adamlarının Türk Hukukuna Katkıları" başlıklı bildirileri sundu.

Çalıştayda ayrıca TTK Bilimsel Çalışmalar Müdürü Uğur Cenk Deniz İmamoğlu, IKG Başkanı Dr. Latif Çelik de birer sunum yaptı.

AA / Güncel