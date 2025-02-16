Münih'te Sendika Gösterisine Saldırı: 2 Ölü, 39 Yaralı

MÜNİH, 16 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Münih kentinde 24 yaşındaki bir Afgan vatandaşının kasıtlı şekilde aracını sendika gösterisine katılanların üzerine sürmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bavyera Eyaleti Kriminal Soruşturma Dairesi'nden cumartesi günü akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre saldırıda ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Münih polisi daha önce yaptığı açıklamada saldırıda en az 39 kişinin yaralandığını bildirmişti.