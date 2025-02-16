Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Münih'te Sendika Gösterisine Saldırı: 2 Ölü, 39 Yaralı

Münih'te Sendika Gösterisine Saldırı: 2 Ölü, 39 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Münih kentinde 24 yaşındaki bir Afgan vatandaşının sendika gösterisine katılanların üzerine araç sürmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında 2 yaşındaki bir çocuk ve annesi bulunmaktadır.

MÜNİH, 16 Şubat (Xinhua) -- Almanya'nın Münih kentinde 24 yaşındaki bir Afgan vatandaşının kasıtlı şekilde aracını sendika gösterisine katılanların üzerine sürmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Bavyera Eyaleti Kriminal Soruşturma Dairesi'nden cumartesi günü akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre saldırıda ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ederek çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Münih polisi daha önce yaptığı açıklamada saldırıda en az 39 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

"Mertens seneye Fenerbahçe'de"
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.