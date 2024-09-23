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Münih'te Oktoberfest 2023 Başladı

Münih'te Oktoberfest 2023 Başladı
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Almanya'nın en büyük halk festivallerinden biri olan Oktoberfest, Münih'te başladı. Festival boyunca ziyaretçilerin yerel biraları ve lezzetleri tadması bekleniyor. 2024 için bira fiyatları 13,60 euro ile 15,30 euro arasında değişiyor.

MÜNİH, 23 Eylül (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük halk festivallerinden biri olan Oktoberfest'in 189'uncusu, Münih'te Belediye Başkanı Dieter Reiter'in bir gelenek olarak ilk bira fıçısını açmasıyla Cumartesi günü başladı.

Ziyaretçiler, Cumartesi gününden itibaren Münih'in ünlü bira fabrikaları tarafından sağlanan biraların ve yerel lezzetlerin tadını çıkarabilecek ve festival geçit törenlerine ve eğlence etkinliklerine katılabilecek.

Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan festival nedeniyle yılın bu döneminde Münih'i yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret etmesi bekleniyor.

Festivali organizatörlerine göre Oktoberfest 2024 için bira fiyatı 13,60 euro (15,2 ABD doları) ile 15,30 euro arasında değişiyor. Bu rakam 2023'e göre ortalama yüzde 3,87 daha yüksek.

Bu yılki festival 6 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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