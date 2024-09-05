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Münih'te İsrail Konsolosluğu yakınında silahlı şüpheli vuruldu

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Almanya'nın Münih kentinde İsrail Konsolosluğu'na yakın bir bölgede polis tarafından silahlı bir şüpheli vuruldu. Olayın detayları henüz netleşmedi.

(ANKARA) - Almanya'nın Münih kentinde İsrail Konsolosluğu'na yakın bir bölgede polis "silahlı bir şüpheliyi" vurdu. Münih'in merkezindeki Brienner Caddesi ve Karolinenplatz çevresinin giriş ve çıkışlara kapatıldığı bildirildi. Çok sayıda polisin bölgeye sevk edildiği, bir polis helikopterinin şüpheliyi arama çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Münih polisi, bir kişinin vurulduğu olayın bu sabah 10.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Polisin açıklamasında "Karolinenplatz çevresinde, polis kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişiye ateş açıldı ve kişi vuruldu" ifadeleri kullanıldı.  "Silahlı şüphelinin" İsrail Konsolosluğu'nın yakınında bir müze olan "Nazi Dokümantasyon Merkezi" civarında vurulduğu belirtildi. Olaya başka kişilerin karışıp karışmadığına ve vurulan "şüphelinin" sağlık durumuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün yönlendirildiği, şehir merkezindeki Brienner Caddesi ve Karolinenplatz çevresinin giriş çıkışlara kapatıldığı belirtilyor. Bölgedeki konut veya ofis binalarında bulunanlara içerde kalmalar tavsiye edildi. Alarm durumuna geçilen bölgede bir polis helikopteri de şüpheliyi arama çalışması yapıyor.

Alman medyasındaki görgü tanıklarına dayandırılan bilgilere göre, şüpheli bölgede bulunan Nazi Dokümantasyon Merkezi'ne "omuzda taşınan bir silah" ile yaklaştı ve ardından çevredeki polisler şüpheliye ateş açtı.

Alman medyasında yer alan haberlerde olayın, 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki 11 İsrailli sporcunun öldürülmesinin yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrailli yetkililer bölgedeki İsrail Konsolosluğunun bugün kapalı olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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