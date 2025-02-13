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Münih'te Gösteri Sırasında Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı

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Almanya'nın Münih kentinde, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi sırasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı, polis durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişinin yaralandığı ve araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Polisin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise olay bölgesinde trafik sıkışıklığının yaşandığı ifade edildi, bunu önlemek ve acil durum ekiplerinin sorunsuz çalışabilmesi için bölgeden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberlerde, sürücünün, aracını yayaların üzerine kasten sürdüğü belirtildi.

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, basına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü tutukladı ancak kesin koşullar hala belirsiz. Elbette emniyet müdürüyle yakın temas halindeyim ve olay yerindeki durum hakkında fikir edinmek için yoldayım."

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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