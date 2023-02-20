Münih Güvenlik Konferansı Daha Dengeli Bir Dünya Düzeni Çağrısıyla Sona Erdi

Münih Güvenlik Konferansı tarafından konferans öncesi yayımlanan bir raporda Küresel Güney'in birçok ülkesinin mevcut küresel düzende şu ana kadar "kuralları kabullenen" rolüyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda açılış konuşması yapıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Münih Güvenlik Konferansı tarafından konferans öncesi yayımlanan bir raporda Küresel Güney'in birçok ülkesinin mevcut küresel düzende şu ana kadar "kuralları kabullenen" rolüyle sınırlandırıldığı belirtildi.

MÜNİH, 20 Şubat (Xinhua) -- 59. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Christoph Heusgen, Pazar günkü kapanış toplantısında Batı'nın, Küresel Güney'in şikayetlerini duyduğunu söyledi.

Heusgen bu yılki konferansın Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara ve bu ülkelerin mevcut küresel düzene karşı duydukları memnuniyetsizliğe daha fazla dikkat çekmek amacıyla söz konusu ülkelerden rekor sayıda temsilciyi davet ettiğini dile getirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda sorulara yanıt veriyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Üç gün süren konferans sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere birçok Batılı lider, mevcut küresel düzenin dengesiz olduğunu ve Batılı ülkelerin hızla Küresel Güney'in güvenini kaybettiğini kabul etti.

MSC tarafından konferans öncesi yayımlanan bir raporda Küresel Güney'in birçok ülkesinin mevcut küresel düzende şu ana kadar "kuralları kabullenen" rolüyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Raporda, daha fazla ülkenin desteğini kazanması için mevcut küresel düzenin yeniden tasarlanmasına yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Togo'nun başkenti Lome'deki Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Çin'in gönderdiği Sinovac konteynerleri görülüyor, 23 Nisan 2021. (Fotoğraf: Koffi/Xinhua)

Xinhua'ya konuşan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Afrika'nın kendi pozisyon ve vizyonunun olması gerektiğini söyledi.

Dussey, "Çin'le, Batılı insanlarla, herkesle çalışabiliriz" açıklamasında bulundu.