Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı

Başakşehir Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.