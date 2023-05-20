Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı
Güncel Haberler
Başakşehir Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.
BAHÇEŞEHİR'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Başakşehir Bahçeşehir'de 3 kattan oluşan villaların 2021 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkmıştı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel