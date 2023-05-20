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Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı

Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı

Güncel Haberler

Başakşehir Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.

BAHÇEŞEHİR'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

Başakşehir Bahçeşehir'de 3 kattan oluşan villaların 2021 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkmıştı. Yıkımı gerçekleştirilen villalardan biri de Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa oldu. Yıkılan villaların yerine 12 katlı bloklardan oluşan yeni site yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münevver Karabulut Başakşehir Bahçeşehir Güncel Haberler

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