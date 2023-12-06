Üye Girişi
Haberler

Münbiç'teki esnaf, PKK/YPG'nin haraç uygulamasını protesto etmek için kepenk kapattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinde esnaf, örgütün 'vergi' adı altındaki haraç uygulamasını protesto etmek için kepenk kapattı. Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki esnaf, daha önce de kepenk kapatarak terör örgütün bölge halkına karşı uygulamalarını protesto etmişti.

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/ Ypg işgalindeki Münbiç ilçesinde esnaf, örgütün "vergi" adı altındaki haraç uygulamasını protesto etmek için kepenk kapattı.

Sosyal medya üzerinden aşiretlerce yapılan kepenk kapatma çağrılarına ilçe merkezindeki esnafın tamamına yakını katıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nün "vergi" adı altında aldığı haraç, hayat pahalılığı ile elektrik ve su kesintilerine karşı ilçe esnafı, kepenk indirerek tepki gösterdi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki esnaf, daha önce de kepenk kapatarak terör örgütün bölge halkına karşı uygulamalarını protesto etmişti.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde?

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.?

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.?

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, buradan Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerinin yanı sıra sivil yerleşimlere top ve roket saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Münbiç YPG PKK Suriye Rusya Saldırı Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? Ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title