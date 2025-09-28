Haberler

Mümin Evren, Öz Finans İş Sendikası Başkanı Seçildi

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren, 2. Olağan Genel Kurulda yeniden başkan olarak seçildi. Genel kurulda yapılan seçimde delegelerin tam desteğini alan Evren, sendika üyelerine hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulun Divan Başkanlığını, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan yaptı.

Tek liste olarak girilen seçimde İstanbul Avrupa Bölge Başkanı Mümin Evren, delegelerin tam desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evren, "Sorumluluk alanımız içerisinde yer alan illerde Ziraat ve Halk Bankası ile Ziraat Katılım Bankamızın 481 şube ve biriminde görevli 5 bin 57 üyemize hizmet etmeye, istek ve önerilerini gerekli yerlere iletmeye, çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuçlandırmaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Şubeleri ziyaret ederek çalışmalar, gelişmeler ve kazanılanlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundukları belirten Evren, 24 saat esasına göre üyelerin sorunlarına ise çözüm odaklı yaklaştıklarını, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Seçimler sonucunda, yönetim kurulu üyeleri İnci Kesici, İsmail Taycı, Sabire Mert Dede ve Ali Arıbal, denetleme kurulu üyeleri İhsan Aysel, Ezine Karataş Zengin ve Mücahit Ertürk, disiplin kurulu üyeleri ise İdris Ayata, Yücel Yüksel ve Ali Osman Kaya olarak belirlendi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Fazlı Kılıç, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karakaş, Ziraat Bankası Bölüm Müdürü Abdülkerim Kaval, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken ve HAK-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ile bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
