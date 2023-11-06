MULTİMEDYALI - Kanadalı yazar Engler, İsrail'in Batı'nın desteğiyle Filistinlileri katlettiğini söyledi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'yi katıldığı bir etkinlikte Kanada'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto eden Kanadalı aktivist ve yazar Yves Engler, Batı'nın Gazze'de soykırıma açıkça izin verdiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'yi katıldığı bir etkinlikte Kanada'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto eden Kanadalı aktivist ve yazar Yves Engler, Batı'nın Gazze'de soykırıma açıkça izin verdiğini söyledi.

Protesto eylemi, sosyal medyada ve basında yankı bulan Engler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Engler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alan saldırılarının "soykırım" olduğunu vurgulayarak İsrail'in masum ve çaresiz sivillerin sığındığı okul ve hastanelere yönelik saldırılarını "korkunç ve ahlaki bir iğrençlik" olarak niteledi.

Batılı hükümetlerin, İsrail'in soykırımına açıkça izin verdiğine işaret eden Engler, şu ifadeleri kullandı:

" İsrail, Ottawa'nın, Londra'nın, Washington'un desteğine sahip olduğu için Filistinlileri katlediyor. Çoğunlukla çocukları ve kadınları öldürüyor ve bu, kesinlikle bir soykırım. ABD, İsrail'e daha fazla silah ve yardım göndermek için Kongre tasarılarını aceleye getiriyor, Kanadalı ve Amerikalı politikacılar diplomatik destek vermek için İsrail'e seyahat ediyor. Olup bitenler karşısında çok ılımlı Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ret oyu kullanıyor."

Engler, Kanada parlamentosunun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2021'de Uygur Türklerine yönelik tutumunu ve 2022'de Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "soykırım" olarak kabul ettiğini hatırlatarak "Şimdi de gerçek bir soykırımın yaşandığı bir vakayla karşı karşıyayız. İsrail'deki politikacıların, Gazze'deki tüm Filistinlileri Hamas olarak gördüklerini ve öldürme hakkına sahip olduklarını açıkça söyledikleri, Filistinlileri topraklarından kovmak ve terörize etmek amacıyla tüm suyu ve yiyeceği kestikleri soykırımcı politikalar söz konusu. Buna rağmen Kanada parlamentosu, ateşkes çağrısı bile yapmıyor." dedi.

"Batılı hükümetlerin sergilediği ikiyüzlülüğün seviyesi azımsanacak gibi değil"

Batı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösterdiği farklı tutumların "ikiyüzlü" olduğunu savunan Engler, şunları kaydetti:

"Filistinliler, 75 yılı aşkın süredir siyonizm tarafından zulme uğruyor. BM kararları ve uluslararası hukuki görüşler, İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesinde uluslararası hukuku ihlal eden işgalci bir güç olduğunu gösteriyor. Kanada hükümeti, herkesin gözü önünde küçük bebekleri katleden İsrail'i tam anlamıyla destekliyor. İşlenen bu dehşet karşısında, buna destek veren Batılı hükümetlerin sergilediği ikiyüzlülüğün seviyesi azımsanacak gibi değil."

Engler, Batı'nın iki olay karşısında takındığı tutumun jeopolitik nedenleri olduğunu, Gazze'ye saldırılar karşısındaki bu tutumun arkasında " İsrail'in Batı'nın Orta Doğu'daki gücünün kalesi olduğu" anlayışının bulunduğunu söyledi.

" İsrail, Batı'nın Orta Doğu'daki gücünün kalesidir ve Orta Doğu'yu, özellikle Arap milliyetçiliğini bölmek için kullanılmıştır." diyen Engler, ayrıca Kanada ve ABD'de politikaları etkileyen güçlü İsrail lobileri olduğuna işaret etti.

"Melanie (Joly), iki hafta önce İsrail'e giderek soykırım politikasına yeşil ışık yaktı"

Engler, Kanada medyasının, Kanada hükümeti, ABD ve İsrail lobisiyle "aynı yerde hizalanmış" şekilde yayın yaptığını belirterek "Olup bitenlerle ilgili yayınları korkunç. Hastanelerin havaya uçurulmasına yer verdikleri ölçüde bunu küçümsüyorlar. Haberlerinde, bunu asla Kanada politikasıyla ilişkilendirmiyorlar. Hükümetimiz, buna (saldırılara) olanak sağlıyor, doğrudan suç ortağıyız. Bu, sadece uzakta olan bir şey değil, bu bizim desteklediğimiz bir şey." diye konuştu.

Kanada'nın ateşkes çağırısında bulunmak, sivillerin öldürülmesini kınamak, İsrail'e silah satışını durdurmak, yaptırım uygulamak gibi pek çok şey yapabileceğinin altını çizen Engler, "(Kanada Dışişleri Bakanı) Melanie'nin (Joly) iki hafta önce İsrail'e giderek soykırım politikasına yeşil ışık yaktığını biliyorsunuz, bunu yapmasına gerek yoktu." eleştirisinde bulundu.

Engler, Kanada'da İsrail ordusuna ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yardım gönderilmesine izin veren "hayır kurumları sistemini" de eleştirerek şunları söyledi:

"Kanada hükümetince, İsrail'e para göndermek için sübvanse edilen kayıtlı hayır kurumları tarafından her yıl çeyrek milyar dolardan fazla para toplanan bir hayır kurumları sistemimiz var. (Kanada'nın) mevcut yasalara aykırı olarak toplanan paralarla yabancı ordulara, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine ve ırkçı örgütlere yardım ediyorlar. Hükümetin herhangi bir siyasi iradesi olsaydı, bu sistem bir gecede ortadan kaldırılabilirdi."

"Politikacıların soykırım politikalarına verdikleri maddi desteğe son vermelerini istiyorsak baskıyı artırmamız gerekir"

Engler, Batılı siyasilerin İsrail'e desteğinin, uluslararası toplum tarafından onaylanmadığını ve dünyanın her yerinde on binlerin Filistin'e destek için sokakları doldurduğunu vurguladı.

Bu protesto ve destek gösterilerinin, siyasiler üzerinde baskı yaratma gücü olduğunu vurgulayan Engler, "Kanada'da, muhalefetteki Yeni Demokrat Partinin (NDP) son 3 haftada pozisyonunu oldukça belirgin bir şekilde değiştirdiğini gördük." dedi.

Başbakan'ın (Justin Trudeau) iktidar partisi Liberal Parti içindeki bazı unsurların bile bu baskıyı hissettiğini, bazılarının ateşkes çağrısında bulunduğunu söyleyen Engler, "Eğer politikacıların öncelikle ateşkesi, ardından soykırım politikalarını kınamalarını sağlamak; bu soykırım politikalarına maddi desteğe son vermelerini istiyorsak baskıyı artırmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Engler, 3 Kasım'da Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'yi protesto ettiği anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Basın toplantısının nerede yapıldığını bulmak biraz zor oldu çünkü halka yerini söylemiyorlardı ama ben birkaç yeri arayarak buldum. Basın toplantısından hemen önce oraya gittim. Basın toplantısının yapılacağı alanın önünde dolaşıyordu. İçeri girdim, ellerinin kanlı olduğunu ve Filistinlilerin katledilmesini desteklediğini söyledim. Tepkisinin, utanç içinde merdivenlerden yukarı çıkmak olduğunu gördüm."