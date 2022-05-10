Mülteci çıkışları Zafer Partisi'ne baraj atlatır mı?

Mülteci sorununa ilişkin çıkışlarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Peki, Özdağ'ın bu çıkışlarının siyasetteki karşılığı ne olur, partisi yüzde 7 barajını geçebilir mi?

DailyMotion.com / Güncel