Mülkiyeliler Birliği'nden CHP'ye Kayyım Atamasına Sert Tepki

(ANKARA) - Mülkiyeliler Birliği, "Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.

Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez. Türkiye son yıllarda, yerel yönetimlere kayyım atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğünü daraltan uygulamalarla birlikte demokrasiyi zedeleyen müdahalelere sahne olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır.

Siyasi partilerin iç işleyişine yargı kararlarıyla müdahale edilmesi, seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine atama yapılması, yalnızca ilgili partiye değil, ülkemizin tüm demokratik hayatına yöneltilmiş ağır bir darbedir. Öte yandan, atanan kayyımın CHP içinden biri olması da müdahalenin hukuksuzluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, demokratik süreçlerin ve halk iradesinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Mahkeme kararlarıyla siyasi partilerin seçilmiş organlarının görevden alınması, hukuk devletinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ancak siyasete müdahale etmeme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığında korunabilir.

Bizler, demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkına, siyasi partilerin özerkliğine ve yurttaşların iradesine sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, söz konusu kararı kınıyor; tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü, siyasetin özgürlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz."