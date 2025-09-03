Mülkiyeliler Birliği'nden CHP'ye Kayyım Atamasına Sert Tepki

Mülkiyeliler Birliği'nden CHP'ye Kayyım Atamasına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınmasını ve kayyım atanmasını demokrasiye bir darbe olarak nitelendirerek, bu duruma karşı güçlü bir açıklama yaptı.

(ANKARA) - Mülkiyeliler Birliği, "Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.

Mülkiyeliler Birliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Seçilmişlerin iradesi mahkeme kararlarıyla gasp edilemez. Türkiye son yıllarda, yerel yönetimlere kayyım atamaları, yargının siyasallaşması ve ifade özgürlüğünü daraltan uygulamalarla birlikte demokrasiyi zedeleyen müdahalelere sahne olmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin bir mahkeme kararıyla görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, demokrasi karşıtı gidişatın yeni ve kaygı verici bir halkasını oluşturmaktadır.

Siyasi partilerin iç işleyişine yargı kararlarıyla müdahale edilmesi, seçilmiş yöneticilerin görevden alınarak yerlerine atama yapılması, yalnızca ilgili partiye değil, ülkemizin tüm demokratik hayatına yöneltilmiş ağır bir darbedir. Öte yandan, atanan kayyımın CHP içinden biri olması da müdahalenin hukuksuzluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, demokratik süreçlerin ve halk iradesinin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Mahkeme kararlarıyla siyasi partilerin seçilmiş organlarının görevden alınması, hukuk devletinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ancak siyasete müdahale etmeme ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalındığında korunabilir.

Bizler, demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkına, siyasi partilerin özerkliğine ve yurttaşların iradesine sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, söz konusu kararı kınıyor; tüm demokratik kamuoyunu hukukun üstünlüğünü, siyasetin özgürlüğünü ve halkın iradesini savunmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı

Yıllık 10 milyon euro istiyor denmişti! İşte kazanacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.