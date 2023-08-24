Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 26 mülki idare amiri mülkiye müfettişi olarak atandı, 14 kaymakam ve 7 vali yardımcısı ise taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarındaki görevlere getirildi.

Mülki idare amirlerinden 113'ü kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 41'i vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.

İstanbul'da 5 vali yardımcısı ve 12 ilçeye kaymakam atandı. Ankara'da ise 6 vali yardımcısı ile 9 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.