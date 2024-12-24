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Mülakat Mağduru Öğretmenlerden Hak Arayışı

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Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenler, mülakatın kaldırılmasını ve atamalarda KPSS puanının tek ölçüt olmasını talep etti. Bakan Yusuf Tekin'in öğretmenlere yönelik yaptığı bir açıklamada sarf ettiği sözler tepki çekti.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem mülakat mağduru öğretmenler, "Taleplerimiz mülakatın tamamen kaldırılması, atamalarda KPSS puanının tek ölçüt olması, yaşadığımız mağduriyetlerin giderilmesi ve mağdur öğretmenlerin bir an önce atanmasıdır. Bu haklı talepler yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorunun çözümü için atılmış bir adımdır" açıklamasını yaptı. Mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir, Bakan Yusuf Tekin'e mülakat tepkisi gösteren öğretmenlere "Bacım yeri burası değil" dediğini iddia etti.

Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Mülakat mağduru öğretmenler adına konuşan Özkan Özdemir, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

"KPSS sınavında yüksek puan alarak, atama bekleyen öğretmenler mülakat sürecinde adil olmayan ve şeffaflıktan uzak bir uygulamalar nedeniyle hak ettiği kadrolara yerleşememişlerdir. Bu süreç hem emeklerimizi yok sayarak hem de eğitim sistemimizin liyakat esasına dayalı işleyişini zedelemektedir. Öğretmenler anayasal haklarını kullanarak haklarının iade edilmesini ve atamalarının sadece KPSS puanlarına göre yapılmasını talep etmektedirler.

Taleplerimiz mülakatın tamamen kaldırılması, atamalarda KPSS puanının tek ölçüt olması, yaşadığımız mağduriyetlerin giderilmesi ve mağdur öğretmenlerin bir an önce atanmasıdır. Bu haklı talepler yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorunun çözümü için atılmış bir adımdır. Çünkü adil bir öğretmen atama sistemi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını da güvence altına alacaktır. Hak mücadelemizde adalet yerini bulana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Bakan Tekin'in mülakat mağduru öğretmenlere "Bacım yeri burası değil" dediği iddia edildi

Özkan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mülakat tepkisi gösteren öğretmenlere "Bacım yeri burası değil" dediğini iddia ederek, "Yine bugün mülakat mağduru öğretmenler olarak Sayın Bakan'ın teşrif ettiği bir programda yer aldık. Kendisine yapılan bu zulmü duyurmaya çalıştık. Ancak çeşitli sebeplerle Bakan Bey'le görüşmemiz gerçekleşmedi. Görüşen bireysel arkadaşlarımıza Bakan Bey'in sarf ettiği sözleri kabul etmediğimizi buradan kendisine bildiririz. Karşısında bir öğretmen varken 'Bacım yeri burası değil' demesi kabul edilebilir değildir. Kendisini samimiyete davet ediyoruz. Sayın Bakan gerçekten sizin bacınız olsaydı 50 gündür hak aramasıyla bilenen bu mülakat mağduru öğretmenleri bu zulme tabi tutar mıydınız" diye sordu.

Mülakat Mağduru Öğretmenlerden Hak Arayışı
Kaynak: ANKA / Güncel
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