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Mülakat Mağduru Öğretmen Adayları, MEB Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor

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Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren 'mülakat mağduru' öğretmen adayları, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylemlerini sürdürüyor. Taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerinin sürekliliğini vurgulayan adaylar, adalet ve hak arayışında olduklarını belirtiyor.

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Tuhan GÜLER

(ANKARA) –"Mülakat mağduru" öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları oturma eylemi ikinci gününde devam ediyor.

"Mülakat değerlendirmelerinde yaşanan mağduriyet" nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının, MEB önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

"Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat" sloganları atan öğretmen adayları, ellerinde, "Mülakat gibi mülakat dediler, öğretmen kıyımı yaptılar", "Mülakatı kabul etmiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Öğretmen adayları adına konuşan Felsefe öğretmeni adayı Özkan Özdemir, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı önünde adalet nöbetimizin ikinci günü. Dün ilk gün itibarıyla Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit Bey ile görüştük. Kendisi cevap verebildikleri noktada canhıraş biçimde Bakanı savundu. Cevap veremediği noktada 'Biz kendisine ileteceğiz, tamam notunuzu aldık' dediler. Haklı bir talebimiz vardı. Nitekim arkadaşlarımız içeri gitmişti. Kendisinin de bu durum karşısında çok rahatsız olduğunu dile getirmişlerdi. Daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde de bu izlenimi aldık. Ama çözüm noktasında gerçekten birinin iki dudağı arasına sıkışmış durumdayız. Yani o kadar belge saçıldı ortaya ona rağmen halen çözüm verilmiyorsa, çözüme kavuşturulmuyorsa yanlış anlamasınlar ama bir art niyet arıyoruz artık.

Bu kadar insanın hayatı söz konusu ve bu insanlar düşünün yedi aylık hamile kadın öğretmenimiz alana geliyor, yaşlı annelerimiz geliyor. Ona rağmen bu şekilde susuyorlarsa gerçekten bilsinler ki biz burada vicdanlarını rahatsız edene kadar duracağız ve bir çözüm istiyoruz."

"İlerleyen süreçte 24 saate de evrilebilir"

Mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Özdemir, 10.00-18.00 saatleri arasında oturma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Özkan Özdemir, "İlerleyen süreçte 24 saate de evrilebilir. Başka bir aksiyon da alma durumumuz söz konusu. Hayatlarımıza göz konulmuş durumda. Hayatlarımızı da ortaya atacağımız başka eylemlere de evrilebilir bu olay" dedi.

Mülakat Mağduru Öğretmen Adayları, MEB Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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