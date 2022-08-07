Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 58 gündür sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 58'inci gününde devam ediyor. Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 58'inci gününde devam ediyor. Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları, Müküs Çayı'nın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgede yürütülüyor. Arama çalışmaları, Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları tarafından sürüyor. Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş Müküs Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Güncel AA / Fecri Barlık Pervari Siirt Güneş Eyüp Güncel Haberler

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