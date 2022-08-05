Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 56 gündür sürüyor. Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 56 gündür sürüyor. Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasındaki bölgede yürütülüyor. Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları kontrol ediyor. Polis dalgıçlar da Ayvalıbağ köyü mevkisinde dalış gerçekleştirerek Güneş'e ulaşmaya çalışıyor. Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise akıntıyla kaybolmuştu. Güncel AA / Fecri Barlık Pervari Siirt Güneş Eyüp Güncel Haberler

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