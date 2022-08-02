Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 53 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşmak için bölgedeki kayalık alanlarda arama yapılıyor.

Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekibin yer aldığı arama çalışmaları, Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgede gerçekleştiriliyor.

Su altı ve üstü kontrol edilen çalışmalarda, dalgıçlar da dalış yaparak Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.