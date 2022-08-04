Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire Ayvalıbağ köyü mevkisinde aranıyor Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 55 gündür sürüyor. Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 55 gündür sürüyor. Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları Ayvalıbağ köyü mevkisinde yürütülüyor. Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Siirt'ten jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekibin görev aldığı arama çalışmalarında, Müküs Köprüsü ile Çetin Baraj Gölü arasında kalan bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlar da kontrol ediliyor. Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu. Güncel AA / Fecri Barlık Pervari Siirt Güneş Eyüp Güncel Haberler

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