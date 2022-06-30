Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri çalışıyor.

Ayvalıbağ köyü mevkisinde dalış yaparak su altında Güneş'i arayan ekipler, Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde arama çalışmalarına devam ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.