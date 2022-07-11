Müküs Çayı'na düşen hemşireyi 130 kişilik ekip arıyor - Haberler

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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi 130 kişilik ekip arıyor

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 31 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 31 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Siirt jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinden oluşan 130 kişilik ekip çalışma yapıyor.

Ekipler, Müküs köprüsü ve Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü arası ile köyden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesine doğru arama gerçekleştiriyor.

Su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanları da kontrol eden ekipler, zorlu coğrafi koşullara karşı halatlarla güvenlik önlemi alıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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