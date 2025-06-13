Mukteda es-Sadr'dan Israil-İran Savaşına İlişkin Uyarılar

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Irak'ın Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ın İsrail-İran savaşından uzak tutulması gerektiğini belirterek, halkın yeni savaşlara ihtiyacı olmadığını vurguladı. Sadr, İsrail'in Irak hava sahasını kullanmasını şiddetle kınadı ve hükümetten uluslararası yöntemlerle karşılık verilmesini talep etti.

Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Irak'ın İsrail-İran savaşından uzak tutulması gerektiğini ve halkın yeni savaşlara ihtiyacı olmadığını belirtti.

İsrail'in İran saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Sadr, "Siyonist oluşum, doğrudan Amerikan desteğiyle terörünü yayma konusunda haddini aştı ve eğer gerilim dili sürerse, hedef sadece komşu İran olmayacaktır." dedi.

Sadr, "En önemli konu; Irak'ın ve kutsal mekanlarının bu savaştan uzak tutulmasıdır. Irak halkının yeni savaşlara ihtiyacı yokt." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Irak hava sahasını kullanmasını "şiddetle kınayan" Sadr, Irak hükümetinden bu ihlalin tekrar edilmemesi için "uluslararası yöntemlerle Siyonist oluşumu cezalandırmasını" istedi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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