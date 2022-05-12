"Müjdemi İsterim" filminin çekimleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Müjdemi İsterim" filminin çekimleri başladı

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
 - Güncelleme:
'Müjdemi İsterim' filminin çekimleri başladı

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı "Müjdemi İsterim" filminin ön hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlandı.

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı "Müjdemi İsterim" filminin ön hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlandı.

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını ise Erol Avcı'nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı oturuyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.

Filmin sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Erol Avcı, Onur Kaya, Yönetmen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title